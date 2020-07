Psg-Saint Etienne oggi in tv: orario, canale e come vederla in streaming finale Coppa di Francia (Di venerdì 24 luglio 2020) Psg-Saint Etienne sarà visibile oggi in tv: ecco l’orario, il canale e come vederla in diretta streaming. Si tratta della finale della Coppa di Francia, la prima partita ufficiale del calcio francese dopo la pausa decretata a marzo per via dell’emergenza coronavirus che ha portato alla sospensione definitiva del campionato. La Coppa nazionale però si gioca, favoriti i parigini contro la storica squadra biancoverde. Si parte alle ore 21.10 di venerdì 24 luglio, diretta tv su Sportitalia e streaming sul sito internet della stessa tv sportiva in chiaro. Leggi su sportface

