Psg-Saint Etienne | Neymar sblocca il risultato | suo il gol dell’1-0 VIDEO

Si sblocca il risultato al 14′ di Psg-Saint Etienne, finale di Coppa di Francia 2020 in programma allo Stade de France. Sugli sviluppi di una grande azione individuale e di un grande tiro di Mbappè, il portiere Moulin ha respinto sui piedi di Neymar bravo a spingere la palla in rete col mancino e a firmare il gol dell'1-0 dei parigini.

