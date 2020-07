Psg-Saint Etienne: atterrato Mbappe, maxi rissa in campo (VIDEO) (Di venerdì 24 luglio 2020) Subito scintille nella prima partita in Francia dopo il lungo stop per emergenza coronavirus. Allo stadio di Saint Denis, maxi rissa in campo durante la finale di Coppa di Francia 2019/2020 tra Paris Saint Germain e Saint Etienne. Dopo un brutto fallo di Loic Perrin su Kylian Mbappe, in mezzo al rettangolo verde scatta il parapiglia tra i giocatori delle due squadre. Il Var decide per l’espulsione del difensore biancoverde, mentre Mbappe esce dal campo in lacrime. Si teme un brutto infortunio. INFORTUNIO PER Mbappe, CHE ESCE IN LACRIME Leggi su sportface

