PS5: God of War 2 e un nuovo titolo che rilancerà un grande franchise annunciati ad agosto? (Di venerdì 24 luglio 2020) Ad un giorno di distanza dall'evento Microsoft dedicato a Xbox Series X, cominciano a fioccare rumor riguardanti PlayStation 5.Lo YouTuber Moore's Law is Dead ha riferito che una fonte che ha confermato molti dei dettagli su Xbox Games Showcase prima della messa in onda dell'evento ha rivelato che Sony mostrerà un altro titolo di lancio per PlayStation 5 durante un nuovo State of Play che dovrebbe essere disponibile ad agosto. Questo gioco segnerà il ritorno di un grande franchise di PlayStation, e apparentemente Mark Cerny stesso ci sta lavorando.Oltre a questo, lo YouTuber cita sempre la sua fonte che ha dichiarato che il nuovo God of War 2 verrà presentato sempre durante questo State of Play. Il sequel diretto dell'esclusiva PlayStation 4 del 2018 apparentemente ... Leggi su eurogamer

