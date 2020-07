Pronostico di Pescara-Livorno, 37a giornata di Serie B (Di venerdì 24 luglio 2020) Lunedì 27 luglio andrà in scena la 37a giornata di Serie B, la penultima prima dei play off e dei play out per le squadre che ne faranno parte. Il Pescara ospiterà il Livorno, già ultimo e retrocesso da diverse giornate. Gli abruzzesi invece non possono sbagliare. Prima del Livorno, questa sera gli abruzzesi affronteranno il Trapani, anche lui invischiato nella lotta per non retrocedere. Padroni di casa che dunque non potranno sbagliare lunedì contro il Livorno, per non rischiare una clamorosa retrocessione. Di seguito dunque andremo ad analizzare il Pronostico di Pescara-Livorno. PROBABILI FORMAZIONI: PESCARE (3-4-2-1): Fiorillo; Bettella, Scognamiglio, Del Grosso; Zappa, Memushaj, ... Leggi su sport.periodicodaily

