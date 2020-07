Proietta un porno sul maxischermo, gli anziani apprezzano ma per lui finisce male (video) (Di venerdì 24 luglio 2020) È diventata un caso a Bologna la bravata di uno studente che questa notte intorno alle 2 ha collegato il suo pc al maxischermo allestito dalla Cineteca in piazza Maggiore e ha Proiettato un film porno. In questo video, ripreso dai passanti, si vede che la platea composta da qualche anziano nottambulo ha apprezzato la proiezione fuori programma. Ma per il responsabile è scattata la denuncia dopo che una signora scandalizzata dalle immagini hard ha chiamato i carabinieri. Il 24enne italiano, attivo nella goliardia universitaria della dotta - ma anche grassa... - Bologna, ha ammesso la bravata e dovrà rispondere di atti contrari alla pubblica decenza, reato anche penale. Rischia una multa tra i 5mila e i 10mila euro. Il diretto interessato ha lanciato una ... Leggi su iltempo

