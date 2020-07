Proietta un film porno sul maxischermo in piazza a Bologna: denunciato 24enne (Di venerdì 24 luglio 2020) Sul maxischermo di piazza Maggiore, a Bologna - uno dei più grandi al mondo - qualcuno si è divertito a Proiettare un film porno per poi accomodarsi comodamente sulle sedie del cinema e vederlo in compagnia. A dare l’allarme un’anziana “fuggita” dalla piazza a causa di quanto visto. I Carabinieri hanno fermato un 24enne italiano insieme ad una decina di amici.“Questa notte, intorno alle 2.10 - riferisce l’Arma - una pattuglia dei Carabinieri del nucleo Radiomobile del Comando provinciale di Bologna, impegnata in un controllo del territorio in via IV Novembre, è stata fermata da un’anziana bolognese in evidente stato di agitazione che riferiva di essere fuggita da ... Leggi su huffingtonpost

24emilia : Bologna. Proietta un film porno sul maxischermo di piazza Maggiore, denunciato - Piergiulio58 : Bologna, proietta film porno su maxi schermo in piazza Maggiore. ???????? - Youraremylife1 : RT @Adnkronos: #Bologna, proietta #film #porno su maxi schermo in piazza Maggiore - PaolaGirardi10 : RT @Adnkronos: #Bologna, proietta #film #porno su maxi schermo in piazza Maggiore - Adnkronos : #Bologna, proietta #film #porno su maxi schermo in piazza Maggiore -

Ultime Notizie dalla rete : Proietta film Narni, tornano le Vie del Cinema, 5 film restaurati , al Parco Donatelli Terni in rete Film hard a Bologna sul maxi schermo a piazza Maggiore

Durante la rassegna “Sotto le stelle del cinema” a Bologna è stato proiettato un film hard. L’episodio è accaduto a piazza Maggiore, accanto alla basilica di San Petronio. Alle due di notte una donna ...

BOLOGNA. Film porno nel maxischermo di Piazza Maggiore

Questa notte, intorno alle ore 02:10, una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bologna, impegnata in un controllo del territorio in via IV Novembre, è stata ferm ...

Durante la rassegna “Sotto le stelle del cinema” a Bologna è stato proiettato un film hard. L’episodio è accaduto a piazza Maggiore, accanto alla basilica di San Petronio. Alle due di notte una donna ...Questa notte, intorno alle ore 02:10, una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bologna, impegnata in un controllo del territorio in via IV Novembre, è stata ferm ...