Probabili formazioni Napoli Sassuolo: torna Milik, Boga indisponibile (Di venerdì 24 luglio 2020) Probabili formazioni Napoli Sassuolo: Gattuso potrà contare sul rientrante Milik mentre De Zerbi su Djuricic Dopo l’inaspettata sconfitta di Parma il Napoli torna al San Paolo per continuare il suo percorso di preparazione in vista del Barcellona. Gli uomini di Gattuso affronteranno il Sassuolo, una delle squadre più in forma dopo il lockdown, in una partita apertissima. COME ARRIVA IL Napoli – Rispetto alla gara contro i ducali Gattuso potrà contare su Milik, rientrante dalla squalifica. Difficile vedere Mertens in campo visto che non è ancora al 100%. Per il resto difesa composta da Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui. In mediana ... Leggi su calcionews24

MondoNapoli : Napoli-Sassuolo, le probabili formazioni: quattro cambi per Gattuso. Si rivede Milik, solo due ballottaggi -… - SiamoPartenopei : Napoli-Sassuolo, le probabili formazioni di Gazzetta: quattro novità e due ballottaggi per Gattuso [GRAFICO] - sportli26181512 : Diretta Milan-Atalanta ore 21.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni: A San Siro i rossoneri p… - pianetagenoa : Genoa-Inter, probabili formazioni della Gazzetta dello Sport: Jagiello dal primo minuto in campo -… - MilanLiveIT : #MilanAtalanta, probabili formazioni: difesa rossonera a pezzi, #Pioli spera in #kjaer ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni Probabili formazioni Serie A: giornata 36 Goal.com Diretta Milan-Atalanta ore 21.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Pioli vuole provare a vendicare il 5-0 dell'andata, ma la squadra rossonera è in emergenza. Gasperini guida i suoi dalla tribuna MILANO - Stefano Pioli ritrova l'Atalanta, una partita che nel girone d ...

Milan-Atalanta, ore 21.45: le probabili formazioni

La 36esima giornata di Serie A si apre con il big match di San Siro tr ...

Pioli vuole provare a vendicare il 5-0 dell'andata, ma la squadra rossonera è in emergenza. Gasperini guida i suoi dalla tribuna MILANO - Stefano Pioli ritrova l'Atalanta, una partita che nel girone d ...La 36esima giornata di Serie A si apre con il big match di San Siro tr ...