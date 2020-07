Prime Video al Comic-Con: The Boys rinnovato, i teaser di Utopia e Truth Seeker (Di venerdì 24 luglio 2020) Prime Video al Comic-Con@Home, il teaser del remake americano di Utopia, un nuovo trailer di The Boys 2 che è stato rinnovato per una terza stagione. La nuova serie Truth Seekers (Video) Ieri è partita la versione in streaming del Comic-Con, composta da una serie di panel già pre-confezionati, disponibili gratuitamente su youtube in tutto il mondo (qui il programma e gli orari). Tra i panel di ieri c’era Amazon che ha presentato per la prima volta Utopia (puoi guardare qui il panel), il remake dell’omonima serie inglese in sviluppo ormai da anni e che debutterà in autunno su Amazon Prime Video. Il remake americano ... Leggi su dituttounpop

