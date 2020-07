Prima preghiera islamica dopo 86 anni a Santa Sofia (Di venerdì 24 luglio 2020) Migliaia di fedeli radunati intorno al tempio imponenti misure di sicurezza. Per Erdogan la riconversione è stata la 'realizzazione di un sogno d'infanzia' Leggi su tg.la7

matteosalvinimi : Fermiamo l’islamizzazione forzata, adesso della Turchia e domani dell’Europa e dell’Italia. #stopislam - Internazionale : La Cina ordina la chiusura del consolato statunitense di Chengdu, il presidente turco Erdogan partecipa alla prima… - limesonline : ?????? 'Prima preghiera del venerdì ad Ayasofya', twitta Erdogan. Tra due venerdì esce il #nuovoLimes dedicato alla T… - NoDeSi2 : RT @matteosalvinimi: Fermiamo l’islamizzazione forzata, adesso della Turchia e domani dell’Europa e dell’Italia. #stopislam - lucaleloupgarou : Prima preghiera islamica a Santa Sofia alla presenza di Erdogan -

«In quest'ora sacra, in questo luogo sacro, stiamo assistendo a un momento storico. Oggi finisce l'attesa che ha spezzato il cuore alla nostra nazione». Dopo 86 anni, Santa Sofia accoglie il primo ser ...(LaPresse) - A Santa Sofia a Istanbul celebrata la prima preghiera islamica dalla sua conversione in moschea, avvenuta due settimane fa. Erdogan ha partecipato alla funzione in giacca e cravatta e ...