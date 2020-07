Prima legge in Italia sul decentramento amministrativo (Di venerdì 24 luglio 2020) Il 24 luglio 1977 l’Italia approva la Prima legge sul decentramento amministrativo, con il D.P.R. 616/77, importante passo avanti per la modifica dello Stato in chiave moderna. Il decentramento amministrativo Con l’emanazione del decreto del Presidente della Repubblica Giovanni Leone si è dato l’avvio al primo forte passaggio di poteri dallo Stato centralista agli enti … Leggi su periodicodaily

Marcozanni86 : Prima legge de l€uropa: il debito l€uropeo è intrinsecamente migliore di qualsiasi altra forma di debito. Il vincol… - FratellidItalia : 'La sinistra, pur di non far vincere i suoi avversari, vuole rifilare una fregatura agli italiani: approvare una le… - FratellidItalia : #Meloni: 'Vogliono fare una legge proporzionale, mantenendo liste bloccate per il 100% degli eletti, sono scioccata… - ElisaGuccione : La #CameradeiDeputati #haapprovato all’unanimità in prima lettura la legge che istituisce il #18marzo come… - marino29b : RT @CatalfoNunzia: Oggi la Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità in prima lettura la legge che istituisce il #18marzo come Giornat… -