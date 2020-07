Previsioni Meteo Toscana: oggi forti temporali, domani nubi residue (Di venerdì 24 luglio 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. oggi nuvoloso con precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità. Fenomeni più probabili sulle province settentrionali e nell’interno, isolati altrove. Venti: moderati occidentali. Mari: mossi sui settori centro-settentrionali. Temperature: minime stazionarie o in aumento, massime in diminuzione. domani residua nuvolosità in nottata e nelle prime ore della mattina nelle zone interne, altrove sereno; poco o parzialmente nuvoloso nel pomeriggio con addensamenti più consistenti sui ... Leggi su meteoweb.eu

Meteo: PROSSIME ORE BURRASCOSE, raffica di TEMPORALI e GRANDINE GROSSA. Ecco le zone ad alto RISCHIO

Aggiornamento previsioni meteo Belluno, giovedì, 23 luglio: Cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, sono previsti 9.9mm ...

Maltempo, allerta arancione in Lombardia Grandine e vento in vista per venerdì

Una perturbazione di origine atlantica, permeata da aria più fredda in quota, interesserà dalla prossima notte le nostre regioni settentrionali, portando un diffuso e spiccato peggioramento delle cond ...

