Premier League, i club hanno deciso quando comincerà il nuovo campionato

I club di Premier League hanno deciso la data per il nuovo campionato In Inghilterra c'è ancora da giocare l'ultima giornata di campionato, che deciderà le sorti sia dell'ultima posizione Champions che della salvezza. Il club di Premier League, però, avrebbero già deciso le date di inizio della prossima stagione. Come riportato da The Sun, le società avrebbero optato per il weekend del 12 settembre per dare il via al nuovo campionato. Confermata, inoltre, anche la finale del Community Shield che si giocherà il 30 agosto a Wembley.

Bellingham, baby leggenda: a 17 anni ritirata la sua maglia

Non è ancora maggiorenne, ma ha già una maglia solo sua. Jude Bellingham ha stregato tutti a 8 anni, al primo provino. Poi ha scalato in fretta le gerarchie, passando dalla squadra U23 del Birmingham ...

