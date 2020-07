Pontina, scontro tra 3 auto: lunghe file in direzione Pomezia/Latina (Di venerdì 24 luglio 2020) Ennesimo incidente sulla Pontina nella giornata di oggi, 24 luglio 2020. Tre autovetture si sono scontrate, per cause ancora in fase di accertamento, intorno alle ore 14:30 all’altezza del chilometro 15, a Tor de’ Cenci. Fortunatamente non ci sono feriti, ma a causa dell’incidente si sono immediatamente formate delle lunghe file: al momento le code partono dal laghetto dell’Eur. Pontina, scontro tra 3 auto: lunghe file in direzione Pomezia/Latina su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

