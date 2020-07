Ponti di solidarietà Italia-Benin. Consegna ufficiale dei fondi di beneficenza (Di venerdì 24 luglio 2020) Il Benin è una fonte di solidarietà che finisce anche per essere l’assieme di professionisti dal settore medico a quello imprenditoriale che si prodigano in continuazione : Martedì 14 luglio 2020 il Consolato del Bénin a Napoli nella persona del Console Giuseppe Gambardella ha accolto presso la sua Sede Istituzionale il Sig. Ciro Amoroso, operatore culturale presso l’Ufficio Turismo e Beni Culturali del Comune di Bacoli e il Sig. Nicola D’Orso per la Consegna ufficiale dei fondi di beneficenza raccolti in occasione delle iniziative culturali messe in campo per creare Ponti di solidarietà Italia-Bénin. Presente all’incontro il Comandante dei Carabinieri della Compagnia di Napoli Centro, Cap. Luca Mariano. ... Leggi su ildenaro

