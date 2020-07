Ponte di Genova, concerto con brano inedito di Ennio Morricone in vista dell'inaugurazione (Di venerdì 24 luglio 2020) commenta In vista dell'inaugurazione del Ponte 'Genova San Giorgio', 3 agosto, si terrà un concerto dedicato alla città. Tra i brani ci sarà un inedito scritto per l'occasione da Ennio Morricone. L'... Leggi su tgcom24.mediaset

Un'oasi di pace sotto al nuovo ponte, ecco i 43 alberi che ricorderanno le vittime del Morandi

Ponte di Genova, concerto con brano inedito di Ennio Morricone in vista dell'inaugurazione

In vista dell'inaugurazione del ponte "Genova San Giorgio" (3 agosto) si terrà un concerto dedicato alla città. Tra i brani ci sarà un inedito scritto per l'occasione da Ennio Morricone. L'appuntament ...

ponte genova percorribile il 5 agosto

Arriva a sorpresa un banco di prova della tenuta dell’accordo Governo-Benetton sul ridimensionamento di questi ultimi in Autostrade per l’Italia (Aspi): il ministero delle Infrastrutture (Mit) ha aper ...

