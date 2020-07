Pomezia e Ardea, maxi sequestro di mascherine non sicure: denunciate 4 persone (VIDEO) (Di venerdì 24 luglio 2020) Oltre 320.000 mascherine FFP2, prive dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, sono state sequestrate dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria 4 persone per il reato di frode in commercio. Le indagini delle Fiamme Gialle della Compagnia di Pomezia hanno preso le mosse da un precedente sequestro, eseguito in un punto vendita di Ardea, di dispositivi importati dalla Cina e recanti il marchio “CE” in forza di una certificazione rilasciata da un istituto che, in base a quanto emerso dalle indagini, non rientrava tra gli “Organismi notificati”. I meticolosi accertamenti, svolti dai militari in sinergia con il Ministero della Salute, l’Istituto ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Pomezia – Ripartiti in modalità videoconferenza i sette tavoli tematici previsti al fine della programmazione partecipata dei piani sociali di zona 2020. Disabilità e salute mentale, contrasto alla po ...

Tragedia sul litorale sud: schiacciato sotto il furgone che stava riparando, morto 46enne

E' rimasto schiacciato con la testa sotto al furgone che stava riparando. Tragedia ad Ardea, litorale sud laziale, dove un uomo di 46 anni è deceduto prima di poter arrivare in ospedale. E' accaduto n ...

