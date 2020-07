Pomezia, Acea firma la presa in consegna del serbatoio di Torvaianica Alta- Campo Jemini (Di venerdì 24 luglio 2020) firmata la presa in consegna da parte di Acea del serbatoio di Torvaianica Alta – Campo Jemini. Il serbatoio è a servizio della rete idrica della zona di Torvaianica Alta/Campo Jemini/Castagnetta/Vicerè. “La presa in consegna del serbatoio da parte di Acea – ha spiegato l’Assessore Castagnacci – rappresenta l’ultimo tassello del percorso di acquisizione dell’impianto idrico. Completati i lavori di adeguamento dell’impianto e concluso con successo il percorso di collaudo del serbatoio, adesso siamo in grado di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Pomezia, Acea firma la presa in consegna del serbatoio di Torvaianica Alta- Campo Jemini - ZuccalaAdriano : #Acqua a #Pomezia. Acea firma la presa in consegna del serbatoio di Torvaianica Alta - Campo Jemini Finalmente sia… - Comune_Pomezia : #Acqua a #Pomezia. Acea firma la presa in consegna del serbatoio di Torvaianica Alta - Campo Jemini Il comunicato s… -

Ultime Notizie dalla rete : Pomezia Acea Pomezia, Acea firma la presa in consegna del serbatoio di Torvaianica Alta- Campo Jemini Il Corriere della Città Roma, incendio in un'azienda agricola: a fuoco capannone

Roma, 7 lug. (askanews) - Incendio a Roma in un'azienda agricola: a fuoco un capannone di 500 metri quadri. Le fiamme si sono sviluppate nell'azienda agricola Niesem, in via Ardeatina 1998 sul posto s ...

Roma, 7 lug. (askanews) - Incendio a Roma in un'azienda agricola: a fuoco un capannone di 500 metri quadri. Le fiamme si sono sviluppate nell'azienda agricola Niesem, in via Ardeatina 1998 sul posto s ...