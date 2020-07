Pizzicato a 140 chilometri orari sugli ottanta (Di venerdì 24 luglio 2020) Si tratta di un diciannovenne incappato in un controllo radar nella località basilese di Liesberg Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : Pizzicato a 140 chilometri orari sugli ottanta #svizzera #radar -

Ultime Notizie dalla rete : Pizzicato 140

Ticinonline

LIESBERG - Stava circolando a 140 chilometri orari su un tratto stradale in cui il limite è di ottanta. Un cittadino portoghese di diciannove anni è così finito in un controllo radar lungo la Delsberg ...Ai blocchi di partenza la Società dei Concerti di Parma: dopo lo stop per l’emergenza sanitaria, l’attività concertistica riapre al pubblico con la rassegna estiva «Un pizzico di luna», organizzata co ...