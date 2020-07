Pistocchi provoca: “Juventus? Non si può spiegare ai tifosi che conti solo il risultato” (Di venerdì 24 luglio 2020) “L’anno scorso, era marzo, la Juve venne coperta di fischi alla fine del 1^ tempo contro l’Empoli. Se ai tifosi spieghi che il risultato è l’unica cosa che conta, sarà sempre un grosso problema fare un progetto tecnico“. Queste sono le recenti e pungenti dichiarazioni di Maurizio Pistocchi, noto giornalista italiano, volte a criticare il modus operandi storicamente attuato dalla Juventus, con lo slogan “Vincere è l’unica cosa che conta” come dettame. Pistocchi ha polemizzato dunque duramente contro il club piemontese, esplicando come siano plausibili le lamentele dei tifosi bianconeri, in quanto non facciano altro che seguire la linea societaria illustrata usualmente. L’anno scorso, era marzo, la Juve venne coperta di fischi alla fine del 1^ ... Leggi su sportface

