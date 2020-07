Pioli: “Il cambiamento è merito di tutti, a partire ovviamente da Ibra. Con lui mi trovo benissimo” (Di sabato 25 luglio 2020) Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara pareggiata contro l’Atalanta. Ecco le sue parole a proposito del mercato: “Un centravanti da 25 gol chi è che non lo vorrebbe? Il merito di questo cambiamento è di tutti, ovviamente a partire di Ibra, ma davvero di tutti. Il suo apporto è stato importante per far crescere tutti i giovani. Io con lui mi trovo benissimo, poi credo che ci saranno anche altre cose da mettere sul piatto”. FOTO: Sito Milan L'articolo Pioli: “Il cambiamento è merito di tutti, a partire ovviamente ... Leggi su alfredopedulla

acmilan : ??? 'There's no-one happier than I am right now' ??? 'Non c'è nessuno più felice di me' The coach on his contract… - AntoVitiello : Il #Milan ha scelto di andare avanti con #Pioli. Confermato - acmilan : ??? 'We made an excellent choice” ??? 'La conferma di Pioli è una scelta eccellente' Our executive chairman's though… - Alemilanista86 : RT @MilanNewsit: Pioli: 'Voglio ringraziare i tifosi con una prossima stagione all'altezza, dobbiamo colmare il gap col quarto posto' https… - atmilan1899 : RT @MilanNewsit: Pioli: 'Voglio ringraziare i tifosi con una prossima stagione all'altezza, dobbiamo colmare il gap col quarto posto' https… -

Ultime Notizie dalla rete : Pioli “Il Galliani e Sacchi: “Dopo 30 anni il nostro Milan è ancora un esempio” La Gazzetta dello Sport