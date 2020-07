Pietro Delle Piane il video della discolpa | Il tradimento come vendetta a Temptation Island (Di venerdì 24 luglio 2020) Pietro Delle Piane cerca in ogni modo di difendere la sua immagine e punta caricando su Instagram un video che lo faccia apparire come la vittima della coppia. Cosa sta succedendo? L’attore compagno di Antonella Elia è stato il protagonista assoluto della quarta puntata di Temptation Island andata in onda ieri sera. Pietro Delle Piane … L'articolo Pietro Delle Piane il video della discolpa Il tradimento come vendetta a Temptation Island proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

MarioManca : «Bruto» per Pietro Delle Piane è un termine «arcaico». #temptationisland - pietro_riccio : Napoli, siglato protocollo sul governo delle trasformazioni digitali - - infoitcultura : Pietro Delle Piane il traditore | Pericolose insinuazioni dopo Temptation Island - infoitcultura : “Pietro Delle Piane ha un figlio”, vandalizzata la pagina Wikipedia del compagno di Antonella Elia - pietro_busacca : RT @RenatoMaiaron: Chiediamo sempre più insistentemente al cazzaro verde dei 49 milioni spariti, dei 65 milioni offerti dai russi, delle st… -