Pierluigi Pardo e l’addio a Tiki Taka: “Basta, avevo bisogno di nuovi stimoli. Auguri al mio ‘successore'” (Di venerdì 24 luglio 2020) La notizia è nota: Pierluigi Pardo ha lasciato Tiki Tika. Al suo posto alla conduzione del programma Mediaset probabilmente arriverà Piero Chiambretti. E il conduttore sportivo (ma non solo) si è raccontato a Renato Franco per il Corriere della Sera: “Tiki era un esperimento nato sette anni fa da un buco di palinsesto, dove si parlava di calcio ma con leggerezza, in maniera diretta e informale, perché se siamo formali nel calcio è finita. Non è mica il recovery fund. Il programma era sopra la media di rete con uno share tra l’8 il 9% ma dopo tanti anni di conduzione ho sentito il bisogno di nuovi stimoli“. Solo telecronaca, quindi? “Mi sono impegnato a non condurre programmi sportivi da altre parti (anche ... Leggi su ilfattoquotidiano

