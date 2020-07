Piacenza, orgia nella stanza del comandante. Festa con grigliata a Pasqua durante il lockdown. I vicini: «Sembrava un Luna Park» (Di venerdì 24 luglio 2020) nella pentola di illegalità scoperchiata dalla magistratura a Piacenza, uno degli episodi probabilmente più odiosi risale alla scorsa Pasqua. Mentre in Italia milioni di persone rispettano il lockdown imposto dalla pandemia di Coronavirus, privandosi della vicinanza dei propri affetti, uno dei carabinieri arrestati organizza una Festa a casa sua invitando, in barba a ogni regola e senso di responsabilità, altre persone. grigliata e musica a tutto volume, «Sembrava di essere al Luna Park», racconta un vicino a La Repubblica. Festa e grigliata a Pasqua Ma dalle indagini della Procura di Piacenza emerge tutto il senso di ... Leggi su open.online

