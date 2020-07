Piacenza, non solo droga e torture: anche orge ed escort nella caserma dei Carabinieri (Di venerdì 24 luglio 2020) PIACENZA – Si intitola “disciplina e onore”, a sottolineare come in realta’ mancassero del tutto, uno dei capitoli dell’ordinanza firmata dal Gip di Piacenza Luca Milani che ha disposto le misure cautelari per i Carabinieri stanziati nella caserma Levante del capoluogo emiliano. In verita’ tutti meno uno, un piantone che al telefono con il padre (pure lui nell’Arma) si disperava invece per le condotte criminali dei suoi colleghi a cui assisteva impotente. Leggi su dire

