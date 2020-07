Piacenza, l’unico carabiniere “pulito” era sconvolto, dicono gli inquirenti (Di venerdì 24 luglio 2020) Unico “pulito” all’interno della caserma della vergogna di Piacenza, il giovane carabiniere R.B. confidava al padre le sue enormi difficoltà ad interagire con i colleghi corrotti. Un carabiniere “dall’atteggiamento solitario, che non fa gruppo”: così veniva descritto R.B., il giovane militare che – unico in tutta la stazione di via Caccialupi a Piacenza – sembra … L'articolo Piacenza, l’unico carabiniere “pulito” era sconvolto, dicono gli inquirenti proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

