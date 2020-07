Piacenza, le lacrime dei carabinieri: "Non pensavamo di arrivare a questo punto" (Di venerdì 24 luglio 2020) Luca Sablone  Escort, trans e ricatti in caserm La "gara": "Chi farà più arresti?"Gli agenti della Levante non si aspettavano un epilogo simile e adesso provano a giustificarsi: "Noi non abbiamo mai intascato un euro" Alla fine hanno pianto: evidentemente i carabinieri della Levante non si aspettavano un epilogo simile. Ma mercoledì 22 luglio, all'alba, i finanzieri di Piacenza si sono presentati con tanto di ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Luca Milani. Poi dritti nel carcere di Cremona. Stando a quanto appreso e riportato da La Repubblica, la loro sarebbe stata una reazione di assoluto stupore: "Non immaginavamo di arrivare a questo punto". E in quegli attimi avrebbero provato anche a giustificarsi e a prendere distanza dalle durissime ... Leggi su ilgiornale

repubblica : Carabinieri Piacenza, le lacrime dopo l'arresto: 'Non immaginavamo di arrivare a questo punto' - repubblica : Carabinieri Piacenza, le lacrime dopo l'arresto: 'Non immaginavamo di arrivare a questo punto' [dal nostro inviato… - mauro_arena : Un solo aggettivo: VIGLIACCHERIA ..PURA #carabinieripiacenza Carabinieri Piacenza, le lacrime dopo l'arresto: 'Non… - Maria15112786 : Porelli delinquenti a mia insaputa Carabinieri Piacenza, le lacrime dopo l'arresto: 'Non immaginavamo di arrivare a… - MeryPavoni : Quando leggo certi giornalai scrivere delle lacrime dei poliziotti di Piacenza al momento dell'arresto, mi viene in… -