Piacenza, la mamma dell’appuntato: “I soldi? Mi ha detto di averli vinti al Superenalotto” (Di venerdì 24 luglio 2020) Per la prima volta in Italia una caserma dei Carabinieri è stata sequestrata. È successo a Piacenza, colpa di un gruppo di militari che per arrotondare lo stipendio pestava gli indagati, estorceva droga e la spacciava. Così uno di loro, quello che è considerato il capo della comitiva, avrebbe nel giro di 10 anni acquistato una villa da 270mila euro alle porte di Piacenza. E non solo: tra auto di lusso e 13 moto cambiate in meno di 8 anni, la vita condotta dall’appuntato era quella di un uomo facoltoso. Il carabiniere arrestato, insieme ad altri militari coinvolti, invece amava la bella vita e quei soldi li ha guadagnati con la violenza e l’inganno nei confronti di uno Stato di cui portava la divisa. La mamma difende l’appuntato arrestato Col passare delle ... Leggi su italiasera

