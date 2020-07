Piacenza, la caserma degli orrori premiata dallo Stato, pochi mesi fa (Di venerdì 24 luglio 2020) La caserma luogo di torture, nel 2018 venne premiata per meriti speciali. Le indagini interne ora dovranno occuparsi anche di questo. Nel giugno 2018 la caserma Levante di Piacenza, venne premiata per meriti speciali. L’Arma, ora dovrà verificare chi segnalò il lavoro di quei militari che ora sono finiti sotto inchiesta. Durante la cerimonia per … L'articolo Piacenza, la caserma degli orrori premiata dallo Stato, pochi mesi fa proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

