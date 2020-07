Piacenza, il sottosegretario Tofalo (M5s): “Alzare le pene per chi delinque in divisa” (Di venerdì 24 luglio 2020) PIACENZA – “Io sono per la linea durissima: queste persone, una volta accertati i fatti, dovranno perdere il lavoro, dovranno lasciare la divisa, chiedere scusa 100 volte e pagare con il carcere, e alzerei anche le pene per delinque in divisa“. Non usa mezzi termini, commentando l’inchiesta che vede coinvolti alcuni Carabinieri della caserma Levante di Piacenza, il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, che risponde cosi’ a Simone Spetia e Maria Latella nella puntata odierna di ’24 Mattino’ su Radio 24. Leggi su dire

