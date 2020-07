Piacenza, il maxi garage dell'appuntato Montella: 11 auto e 16 moto (Di venerdì 24 luglio 2020) L’appuntato Giuseppe Montella, uno dei carabinieri indagati nell’inchiesta sugli abusi alla caserma di Piacenza, nel tempo ha collezionato un maxi garage personale da fare invidia. Si parla di undici auto e 16 moto, tra cui una Porsche Cayenne, quattro Bmw e due Mercedes. Lo riporta un articolo pubblicato sul quotidiano la Repubblica.Insomma, viene da chiedersi come ci sia riuscito Montella, con uno stipendio di poco più di 30mila euro lordi all’anno. Senza contare poi le rate dei due mutui a lui intestati, in aggiunta alle somme liquide sborsate a saldo per l’acquisto della villa di Gragnano. Tutte spese che lo hanno portato ad avere il conto in rosso.Il garage del carabiniere conta tra ... Leggi su huffingtonpost

dralesorre : Il maxi garage dell'appuntato Montella: 11 auto e 16 moto - stebaraz : @grotondi FdO che non si accorgono - o fanno finta di non accorgersi - di situazioni del genere vanno riformate com… - tax_tweet : RT @HuffPostItalia: Piacenza, il maxi garage auto dell'appuntato Montella: 11 auto e 16 moto - stebaraz : Si potrebbero fare battute sui Carabinieri talmente svegli da non accorgersi (?) di quello che succedeva a Piacenza… - HuffPostItalia : Piacenza, il maxi garage auto dell'appuntato Montella: 11 auto e 16 moto -

Ultime Notizie dalla rete : Piacenza maxi Piacenza, il maxi garage auto dell'appuntato Montella: 11 auto e 16 moto L'HuffPost Piacenza, il maxi garage dell'appuntato Montella: 11 auto e 16 moto

Anche una Porsche Cayenne, quattro Bmw e due Mercedes nella disponibilità di uno dei carabinieri indagati nell’inchiesta sugli abusi alla caserma di Piacenza L’appuntato Giuseppe Montella, uno dei car ...

Nelle mani di donne magistrato i fascicoli pi caldi del momento

La maxi-inchiesta sulla cosiddetta "strage dei nonni" che ha ... giudiziaria sia notevolmente aumentato rispetto agli anni scorsi. A guidare la procura di Piacenza Grazia Pradella, magistrato che si ...

Anche una Porsche Cayenne, quattro Bmw e due Mercedes nella disponibilità di uno dei carabinieri indagati nell’inchiesta sugli abusi alla caserma di Piacenza L’appuntato Giuseppe Montella, uno dei car ...La maxi-inchiesta sulla cosiddetta "strage dei nonni" che ha ... giudiziaria sia notevolmente aumentato rispetto agli anni scorsi. A guidare la procura di Piacenza Grazia Pradella, magistrato che si ...