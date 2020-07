Piacenza, chi è Mary la compagna di Peppe Montella che spacciava con lui e si faceva raccontare i pestaggi: «Amore dove metto la cartellina coi soldi?» (Di venerdì 24 luglio 2020) Lui stesso, Giuseppe Montella, si considerava il capo della banda dei sei carabinieri della stazione Levante arrestati, tra l’altro, per tortura, estorsione e spaccio. E al suo fianco, nella vita ma anche negli affari, c’era Maria Luisa Cattaneo. La 37enne, coetanea del suo compagno, era a conoscenza di tutto ciò che faceva Montella, detto Peppe: dalle frequentazioni con i fratelli spacciatori Giardino ai soldi che arrivano nelle casse famigliari grazie alle attività criminali. Dalle carte del tribunale di Piacenza si capisce che Cattaneo accompagnava Montella a prelevare quantità ingenti di hashish – in un’occasione addirittura mezzo chilogrammo – e, sempre insieme lo trasportavano nel garage ... Leggi su open.online

