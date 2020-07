PES sfida FIFA anche su Nintendo Switch: uscita sempre più possibile (Di venerdì 24 luglio 2020) Come molti di voi già sapranno, la saga di PES è pronta a tornare anche quest'anno, ma in una veste diversa rispetto alla tradizione. Stando a recente annuncio di Konami, eFootball PES 2021 sarà un mero aggiornamento stagionale per la già esistente edizione del 2020, che andrà a rinnovare rose e squadre per la nuova stagione a prezzo budget, naturalmente su PC, PlayStation 4 e Xbox One. In uscita il prossimo 15 settembre, il rivale di FIFA 21 - che abbraccia invece una release tradizionale - sarà l'ultimo episodio del franchise ad utilizzare come motore grafico il FOX Engine di Hideo Kojima. Non a caso, eFootball PES 2022 abbraccerà tutte le bellezze visive dell'Unreal Engine 5 di Epic Games, per poter così dare il meglio di sé solo sulle piattaforme next-gen, vale a ... Leggi su optimagazine

La Juventus eSport domani sfiderà il Celtic e il Manchester United durante la seconda giornata della fase a gironi delleFootball Pro Cup di PES 2020. NOTIZIA di Luca Forte — 23/07/2020 La Juventus eSp ...

PES 2021 e FIFA 21: le ultime novità sui videogiochi

Come tutti sanno, il videogioco di EA Sports FIFA 21 dovrebbe arrivare a breve, precisamente il 9 ottobre 2020. Per quanto riguarda PES 2021 invece, la situazione sembra essere alquanto differente. In ...

