Perez: “Mi sento a mio agio a Roma. Fonseca ci chiede una pressione più alta” (Di venerdì 24 luglio 2020) Carles Perez ha realizzato il primo gol in Serie A mercoledì sera a Ferrara contro la Spal. Il giovane attaccante della Roma ha rilasciato una breve intervista al sito ufficiale giallorosso: “Qui sono molto contento. Sono certo di aver fatto la scelta giusta per i compagni che ho trovato e per lo staff: mi sento davvero a mio agio in questo gruppo”. Perez spiega il cambio modulo di Fonseca: “Da quando abbiamo cambiato il sistema di gioco il mister ci chiede una pressione più alta, di attaccare più veloci. E dalla partita contro il Brescia si sono visti i risultati di questo stile di gioco. In generale, negli ultimi cinque incontri stiamo facendo molto bene”. La prossima avversartia è la Fiorentina: ... Leggi su alfredopedulla

ilRomanistaweb : ??? Carles Perez: 'Sono certo che la Roma è la scelta giusta. Qui sono molto contento, mi sento a mio agio. Stiamo f… - romaforever_it : Perez: 'Mi sento davvero a mio agio in questo gruppo. Negli ultimi incontri stiamo facendo bene'… - VoceGiallorossa : ??? Le parole di Carles Perez ???? Clicca qui per leggere l'intervista integrale - VoceGiallorossa : ??? #Perez: 'Mi sento davvero a mio agio in questo gruppo. Negli ultimi incontri stiamo facendo molto bene col nuovo… - danielelozzi : @grecben Premessa: mi fa impazzire... ma con Miki, Zaniolo, Pellegrini, Perez e Pedro escluderei la Roma. L’Inter d… -

Ultime Notizie dalla rete : Perez “Mi Ma ch'ato êsse 'a fà Sant'Arcadio Milik? ilnapolista