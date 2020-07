‘Perché l’America non può essere come l’Italia? Lì non ci sono incapaci’: il premio Nobel Krugman promuove la gestione Covid di Roma (Di venerdì 24 luglio 2020) Magari avessimo fatto come l’Italia. La considerazione che unisce un riconoscimento la gestione dell’emergenza Covid nel nostro paese e il rammarico per come la vicenda viene affrontata negli Stati Uniti, è del premio Nobel per l’Economia Paul Krugman. Nel suo ultimo editoriale sul New York Times, l’economista punta il dito contro la Casa Bianca per come sta agendo di fronte alla pandemia. Negli Usa infatti i contagi non accennano a diminuire e viaggiano ormai sopra i 75mila nuovi casi giornalieri. “Perchè l’America di Trump non può essere come l’Italia?” si chiede Krugman. “Qualche giorno fa – scrive l’economista ... Leggi su ilfattoquotidiano

