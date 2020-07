Percassi: Opas Intesa Sanpaolo porta Ubi nella Champions League del credito (Di venerdì 24 luglio 2020) (Teleborsa) – Un’occasione per portare Ubi Banca nella “Champions League del credito”, “lo stesso percorso fatto dall’Atalanta“. A proporre l’analogia calcistica per l’Opas di Intesa Sanpaolo è il Presidente della squadra bergamasca Antonio Percassi, che in un’intervista all’Eco di Bergamo ha sostenuto l’operazione dell’istituto di credito italiano. “Mi auguro che i bergamaschi si uniscano attorno a questo progetto, che ha una straordinaria forza nelle persone che l’hanno proposto. Quello presentato da Messina è un progetto industriale serio“, ha spiegato Percassi. Un’operazione che ... Leggi su quifinanza

