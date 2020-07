Pensioni ultime notizie: età media Quota 100, come cambia coi dati Inps (Di venerdì 24 luglio 2020) Pensioni ultime notizie: età media Quota 100, come cambia coi dati Inps Pensioni ultime notizie: stando agli ultimi dati Inps, si registra un andamento in discesa nel primo semestre 2020 relativo al pensionamento anticipato rispetto a quello ordinario di vecchiaia. Se nel 2019 l’andamento sulle anticipate era stato crescente, anche a causa dell’introduzione di Quota 100 che permette di uscire a 62 anni di età (e 38 anni di contributi), per i primi sei mesi del 2020 non si può dire lo stesso. Con i nuovi dati Inps si può fare anche un’analisi ... Leggi su termometropolitico

Altro che dilemma tra sussidi, tagli fiscali e investimenti. La vera questione centrale per l’impiego delle risorse del Recovery Fund riguarderà lavoro e pensioni. La maggioranza giallo-rossa dovrà, i ...

Il pagamento delle pensioni di agosto si avvicina, ma con importanti novità. Da questo mese i pagamenti in contanti non saranno più anticipati e scaglionati. Come noto, la fase di emergenza sanitaria ...

