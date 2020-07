Pensioni, anche ad agosto pagamento anticipato (Di venerdì 24 luglio 2020) (Teleborsa) – anche per il mese di agosto 2020 il pagamento presso gli sportelli postali dei trattamenti Pensionistici, degli assegni, delle Pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili sarà anticipato rispetto alle normali scadenze e verrà distribuito su più giorni. Lo comunica l’Inps precisando che “l’anticipo del pagamento delle Pensioni è stato stabilito allo scopo di consentire a tutti i titolari delle prestazioni di recarsi presso gli uffici postali in piena sicurezza, nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19″. Il pagamento, precisa la nota, avverrà rispettando la turnazione alfabetica ... Leggi su quifinanza

