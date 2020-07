Pensione quota 100 o anticipata Fornero? Le possibili vie (Di venerdì 24 luglio 2020) I lavoratori in procinto di accedere alla Pensione sono dubbiosi su quali potrebbero essere le misure di cui possano usufruire. E’ bene specificare che per ogni misura sono richiesti specifici e vincolanti requisiti che solo al raggiungimento permettono la quiescenza. Vediamo il caso di un dipendente del comparto scuola ricordando, tra le altre cose, che per questa categoria di lavoratori esiste una sola finestra annua per accedere al pensionamento (il 1 settembre di ogni anno) e proprio per questo motivo non si vedono applicare la finestra di attesa di 3 mesi dal raggiungimento dei requisiti richiesta dalla Pensione anticipata e quella di 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti (finestra richiesta ai dipendenti pubblici) per accedere al pensionamento con la quota 100. Pensione ... Leggi su notizieora

