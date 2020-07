Pechino contro Pompeo: “Tirannia? Lui vuole nuova crociata” (Di venerdì 24 luglio 2020) Pechino, 24 lug. (Adnkronos) – Mike Pompeo nel mirino delle critiche di Pechino in quello che è ormai un clima di scontro a tutto campo tra Cina e Stati Uniti, con le tensioni sfociate in una ”. Il segretario di Stato Usa ha accusato ieri la Cina di praticare una “nuova tirannia”, lanciando un appello affinché “il mondo libero trionfi su questa nuova tirannia”, e stamani la diplomazia del gigante asiatico ha replicato puntando il dito contro Pompeo, che “vuole una nuova crociata contro la Cina”. “Il discorso di Pompeo alla Richard Nixon Presidential Library suggerisce che voglia proporsi come il John Foster Dulles ... Leggi su calcioweb.eu

