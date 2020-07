“Pazzesca!”. Elettra Lamborghini, ecco la (lussuosissima) la location del suo addio al nubilato. E figuriamoci il matrimonio… (Di venerdì 24 luglio 2020) Elettra Lamborghini è immersa in tante buonissime notizie, un periodo veramente allegro le si prospetta e le dà già un po’ lo scossone in vista di settembre. Sappiamo tutti cosa succederà a settembre, giusto? Nonostante i mesi di lockdown che hanno messo in ginocchio l’Italia, ad Elettra Lamborghini il suo lavoro va alla grande, in pochissimo temo ha scalato le classifiche grazie alla sua ultima hit. Si chiama “La Isla” ed è un ft con la cantante estiva per eccellenza (ovviamente dopo Baby K), ossia Giusy Ferreri. Però, ciò che sta assorbendo tutte le energie dell’ereditiera più famosa che ci sia, sono i preparativi per le sue nozze. A nessuno è sfuggito: a settembre avverrà L’Evento. Elettra ... Leggi su caffeinamagazine

lillydessi : Elettra Lamborghini, roba proibita ai comuni mortali: la foto della location delle nozze, roba pazzesca -… - kimviaggia : @chiaralessi Ma beh, auguri Elettra, sarai una donnina pazzesca. Tutta tua madre -

Ultime Notizie dalla rete : “Pazzesca” Elettra