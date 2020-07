Pavia: punto da insetto in parco acquatico, finisce in ospedale per reazione allergica (Di venerdì 24 luglio 2020) Milano, 24 lug. (Adnkronos) – Un uomo di 37 anni è finito in ospedale per uno shock anafilattico da puntura di insetto, mentre si trovava in un parco acquatico di Zerbolò, nel pavese, l’Onda Splash. Il 118 è intervenuto subito dopo la reazione allergica immediata del 37enne alla puntura, che è stato portato in codice giallo al San Matteo di Pavia. L'articolo Pavia: punto da insetto in parco acquatico, finisce in ospedale per reazione allergica Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

zazoomblog : Pavia: punto da insetto in parco acquatico finisce in ospedale per reazione allergica - #Pavia: #punto #insetto… - TV7Benevento : Pavia: punto da insetto in parco acquatico, finisce in ospedale per reazione allergica... - GianluMae88 : Rassegna Stampa | Campus Aquae e Agenzia AXA Pavia BF Assicurazioni oggi sul web con Il Punto pavese ?? grazie a Giu… - BasketWorldLif1 : Serie B: Punto Edile Pavia firma Alessio Donadoni - basketinside360 : SERIE B UFFICIALE – Punto Edile Pavia firma Alessio Donadoni -

Ultime Notizie dalla rete : Pavia punto Pavia: punto da insetto in parco acquatico, finisce in ospedale per reazione allergica Metro Pavia: punto da insetto in parco acquatico, finisce in ospedale per reazione allergica

Milano, 24 lug. (Adnkronos) - Un uomo di 37 anni è finito in ospedale per uno shock anafilattico da puntura di insetto, mentre si trovava in un parco acquatico di Zerbolò, nel pavese, l'Onda Splash. I ...

Zerbolò, shock anafilattico per la puntura di un insetto: 37enne in ospedale

Non appena è stato punto il trentasettenne ha immediatamente manifestato la reazione allergica: soccorso in pochi minuti dal personale del 118 è stato trasferito in codice giallo al Pronto soccorso ...

Milano, 24 lug. (Adnkronos) - Un uomo di 37 anni è finito in ospedale per uno shock anafilattico da puntura di insetto, mentre si trovava in un parco acquatico di Zerbolò, nel pavese, l'Onda Splash. I ...Non appena è stato punto il trentasettenne ha immediatamente manifestato la reazione allergica: soccorso in pochi minuti dal personale del 118 è stato trasferito in codice giallo al Pronto soccorso ...