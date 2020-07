Paul Krugman sul NY Times si chiede perché gli Usa non hanno fatto come l’Italia sul coronavirus (Di venerdì 24 luglio 2020) Non manca certo un passaggio controverso nell’editoriale dell’economista Paul Krugman, premio Nobel nel 2008. A un certo punto, sul NY Times, scrive «la risposta al coronavirus negli Stati Uniti è stata tragicamente inferiore a quella della Germania. Non è sorprendente che la serietà e la disciplina tedesca abbiano dato i loro frutti, ma come può l’America aver fatto peggio dell’Italia?». Sembra il solito passaggio carico di stereotipi che, tuttavia, lo stesso Krugman smentisce rapidamente: «Non voglio incorrere in facili stereotipi e nonostante tutti i suoi problemi, l’Italia è un Paese serio e non un palcoscenico da fumetto». LEGGI ANCHE > Trump dice di aver visto le ... Leggi su giornalettismo

