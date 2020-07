Pasolini in mostra: le foto di Becchetti raccontano “frammenti” di vita di PPP, dalla madre Susanna agli amici Moravia, Fellini, Maraini, Ungaretti (Di venerdì 24 luglio 2020) Inaugura sabato 25 luglio nel Centro Sudi Pasolini di Casarsa della Delizia, in provincia di Pordenone, la mostra ‘Pier Paolo Pasolini attraverso lo sguardo di Sandro Becchetti: frammenti di una narrazione‘. Per la prima volta, fino all’11 ottobre, saranno esposte nella loro completezza le istantanee che il fotografo romano scattò in una giornata del 1971 a Pasolini e alla madre Susanna nell’appartamento di via Eufrate, a Roma. L’esposizione, curata da Valentina Gregori a partire da un’idea di Piero Colussi, già presidente del Centro studi, presenta una cinquantina di fotografie e un percorso che si sviluppa sui diversi piani di Casa Colussi. Accanto ad alcuni tra i più ... Leggi su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : Pasolini in mostra: le foto di Becchetti raccontano “frammenti” di vita di PPP, dalla madre Susanna agli amici Mora… - ilMorabito : RT @cinematografoIT: Firmata dal duo di artisti e videomaker Carloni e Franceschetti, con le musiche di Paolo Marzocchi, la sigla della 56e… - cinematografoIT : Firmata dal duo di artisti e videomaker Carloni e Franceschetti, con le musiche di Paolo Marzocchi, la sigla della… - viverepesaro : Nel segno di Pasolini la sigla della 56a Mostra Internazionale del Nuovo Cinema - mmmi_it : RT @euroregionenews: Per la prima volta esposte a Casarsa, fino all'11 ottobre, le splendide foto scattate dal fotografo Sandro Becchetti… -

Ultime Notizie dalla rete : Pasolini mostra Pasolini in mostra: le foto di Becchetti raccontano “frammenti” di vita di PPP, dalla madre… Il Fatto Quotidiano Boom agli Uffizi con Chiara Ferragni? "Musei Vaticani e Colosseo hanno fatto meglio, senza influencer”

Lo storico dell’arte Tomaso Montanari parte dai numeri di visitatori per una critica radicale all’“operazione Ferragni” agli Uffizi che “ha trasformato la Primavera di Botticelli in un testimonial di ...

Venezia 77. Premio Bookciak,azione! 2020 IX edizione

Evento di pre-apertura delle Giornate degli Autori veneziane il 1° settembre al Lido col tradizionale brindisi di benvenuto alla stampa nel segno di Pasolini poi in tour per festival fino a Parigi MAN ...

Lo storico dell’arte Tomaso Montanari parte dai numeri di visitatori per una critica radicale all’“operazione Ferragni” agli Uffizi che “ha trasformato la Primavera di Botticelli in un testimonial di ...Evento di pre-apertura delle Giornate degli Autori veneziane il 1° settembre al Lido col tradizionale brindisi di benvenuto alla stampa nel segno di Pasolini poi in tour per festival fino a Parigi MAN ...