Parma | il club cambia proprietà? Vicino il passaggio alla famiglia Al Mana I dettagli

Importante novità in casa Parma.Ancora tre partite ed avrà inizio una nuova era. Al termine della stagione corrente, infatti, il club gialloblù cambierà proprietà. Chi è pronto ad acquisire le quote della società emiliana è un noto imprenditore del Qatar, Hisham Saleh Al Hamad Al Mana​, componente della famiglia Al Mana - una delle più ricche del Qatar - che con ogni probabilità sarà il nuovo presidente del Parma.Nel dettaglio, il nuovo proprietario rileverà nell'immediato il 51% delle quote, versando 63 milioni in cinque anni. Successivamente, sempre nel corso dei cinque anni, Hisham Saleh Al Hamad Al ...

