Parkwood Entertainment e Disney+ hanno rilasciato un nuovo trailer e il poster di Black Is King, il film della 24 volte vincitrice dei GRAMMY® Award Beyoncé Knowles-Carter, che arriverà in tutto il mondo il 31 luglio 2020 su Disney+. Il nuovo film basato sulle musiche di "The Lion King: The Gift" debutterà due settimane dopo l'anniversario dell'uscita al cinema de Il Re Leone, il fenomeno mondiale Disney. Il film re-immagina i temi del blockbuster del 2019 per accompagnare le giovani regine e i giovani re di oggi nel viaggio personale alla ricerca della propria corona.

