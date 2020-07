Pardo lascia Tiki Taka: "Voglio nuovi stimoli". Già scelto il sostituto (Di venerdì 24 luglio 2020) Tiki Taka, storica trasmissione Mediaset, non sarà più condotta da Pierluigi Pardo! Il giornalista ha deciso di cambiare rotta dopo 7 anni. Pardo, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato del suo addio e anche del suo sostituto (non ancora ufficiale) Piero Chiambretti. Tiki Taka? "Era un esperimento nato 7 anni fa da un buco di palinsesto. Si parlava di calcio, ma con leggerezza, in maniera diretta e informale, perché se siamo formali nel calcio è finita. Il programma era sopra la... Leggi su 90min

