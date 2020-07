Pardo lascia Tiki Taka: “Ho bisogno di nuovi stimoli” (Di venerdì 24 luglio 2020) Pierluigi Pardo non sarà più il volto di Tiki Taka. È lo stesso giornalista a confermarlo in un’intervista al Corriere della Sera, in cui annuncia che l’avventura alla conduzione del programma si conclude così. Prenderà il suo posto Piero Chiambretti. Tiki Taka era un esperimento nato 7 anni fa da un buco di palinsesto, si parlava di calcio ma con leggerezza, in maniera diretta e informale, perché se siamo formali nel calcio è finita. Il programma era sopra la media di rete con uno share tra l’8 e il 9% ma dopo tanti anni ho sentito il bisogno di nuovi stimoli. L'articolo Pardo lascia Tiki Taka: “Ho bisogno di ... Leggi su ilnapolista

ferrante_pie : RT @CalcioFinanza: Pardo lascia Tiki Taka: al suo posto pronto Chiambretti - juve_magazine : RT @calciomercato_m: TV - Pardo lascia Tiki Taka: 'Dopo tanti anni ho sentito il bisogno di nuovi stimoli' - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: TV - Pardo lascia Tiki Taka: 'Dopo tanti anni ho sentito il bisogno di nuovi stimoli' - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: TV - Pardo lascia Tiki Taka: 'Dopo tanti anni ho sentito il bisogno di nuovi stimoli' - roma_magazine : RT @calciomercato_m: TV - Pardo lascia Tiki Taka: 'Dopo tanti anni ho sentito il bisogno di nuovi stimoli' -