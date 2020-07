Parco Almagià, Pulcini: manutenzione alberi mai fatta da nostri predecessori (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma – Il Servizio Giardini sta intervenendo, in questi giorni, a Parco Almagià, a Tor Pignattara, per una manutenzione delle alberature presenti. Questo intervento è stato richiesto dall’Assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio, Dario Pulcini:”Il Servizio Giardini sta intervenendo per verificare l’eventuale rischio crollo alberi e rami e intervenire laddove necessario per evitarlo”. Nel 2018, nell’area, era avvenuto infatti il crollo di un albero che per fortuna non aveva arrecato danni a persone. Pulcini ha spiegato:”Già prima di quel fatto, a seguito di mio sopralluogo, avevo richiesto di effettuare un monitoraggio e non ho mai smesso di sollecitare affinché si intervenisse. Questo accade perché le amministrazioni ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Parco Almagià Parco Almagià, Pulcini: manutenzione alberi mai fatta da nostri predecessori RomaDailyNews