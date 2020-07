Paratici lascia la Juve? C'è il Manchester United: possibile ribaltone (Di venerdì 24 luglio 2020) La Juventus pensa al futuro. I bianconeri pensano a delle possibili rivoluzioni, non solo in campo. Andrea Agnelli nei giorni scorsi ha dato il benservito a Marco Re, Chief Financial Officer e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili, al suo posto Stefano Bertola, dirigente della società. C'è chi ha parlato di possibili ribaltoni anche per ciò che concerne il ruolo di CFO e addirittura la vicepresidenza, ovvero Fabio Paratici e Pavel Nedved, finiti nell'occhio del ciclone a... Leggi su 90min

Anche il Milan si inserisce nella corsa a Dzeko

TORINO – Fabio Paratici sta sondando le opportunità di mercato per migliorare la rosa della Juventus in vista del prossimo anno. Uno dei nomi che si fa per l’attacco bianconero è quello del centravant ...

